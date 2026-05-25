Dario Romano | Ringrazio tutti più di così non si poteva fare

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dario Romano ha commentato che il risultato delle elezioni comunali ha consegnato a Massimo Olivetti la riconferma come sindaco. Romano ha ringraziato tutti, affermando che non si poteva fare di più. La vittoria di Olivetti è stata sancita dal risultato elettorale, senza ulteriori dettagli sui numeri o percentuali. La comunicazione è stata pubblicata tramite un messaggio scritto da Romano.

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«Il risultato delle elezioni comunali - scrive Dario Romano - consegna a Massimo Olivetti la riconferma alla guida della città. A lui rivolgo gli auguri di buon lavoro, nell’interesse di tutta Senigallia. Da parte mia resta soprattutto un enorme sentimento di gratitudine. Voglio ringraziare una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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