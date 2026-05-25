Dario Romano | Ringrazio tutti più di così non si poteva fare

Notizia in breve

Dario Romano ha commentato che il risultato delle elezioni comunali ha consegnato a Massimo Olivetti la riconferma come sindaco. Romano ha ringraziato tutti, affermando che non si poteva fare di più. La vittoria di Olivetti è stata sancita dal risultato elettorale, senza ulteriori dettagli sui numeri o percentuali. La comunicazione è stata pubblicata tramite un messaggio scritto da Romano.