Hollywood | William Hasley trovato senza vita a Runyon Canyon

William Hasley, sceneggiatore noto per aver lavorato a I Puffi, è stato trovato senza vita a Runyon Canyon. Le autorità hanno scoperto il corpo in una zona isolata del parco, senza segni di colluttazione. Le ultime ore di vita dell’uomo non sono ancora chiare, e gli investigatori stanno esaminando eventuali cause o circostanze che possano aver portato alla sua morte. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico al momento.

? Punti chiave? In Breve Lo sceneggiatore William Hasley viene trovato senza vita sul sentiero di Runyon Canyon a Hollywood. Il corpo di William Hasley, noto per il suo contributo alla scrittura televisiva e letteraria, è stato rinvenuto lo scorso sabato sera lungo i percorsi di Runyon Canyon a Hollywood. L’uomo di 78 anni è deceduto in solitudine, un dettaglio che ha suscitato profondo rammarico tra chi lo conosceva. Al momento, l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali riguardo alla causa del decesso, rimandando ogni accertamento formale. Un vicino di casa ha raccontato di aver notato la scena mentre si stava occupando della spesa proprio sabato sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Lo sceneggiatore dei Puffi trovato morto nel Runyon Canyon, giallo sulle ultime ore di William HasleyWilliam Hasley, 78 anni, è stato trovato senza vita nel Runyon Canyon, un sentiero molto frequentato a Los Angeles.

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