Un deputato europeo è stato invitato a restituire le somme ricevute dal Parlamento europeo, qualora siano state ottenute in modo illecito. La richiesta è arrivata da un altro rappresentante politico, che ha anche suggerito alla collega di dimettersi e di mettersi a disposizione di un procedimento giudiziario in Ungheria. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate a fondi europei e collaboratori.

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis "restituisca le somme" percepite dal Parlamento Europeo "di tasca sua, se attribuite illecitamente, e già che c’è si dimetta e si faccia processare in Ungheria". Lo dichiara Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, in una nota. "Se fosse confermato quanto emerso dall’inchiesta de il Giornale - aggiunge Cavedagna - che vedrebbe Ilaria Salis aver convissuto fino a fine marzo 2026 (sostanzialmente fino al controllo della Polizia) con il suo collaboratore nella stessa casa a Milano, saremmo di fronte non solo ad una colossale bugia da parte di Salis, che ha affermato in diretta televisiva di non avere legami con il collaboratore con precedenti, Ivan Bonnin, ma sarebbe confermato anche che una persona con precedenti e un legame di convivenza era assunta da lei con soldi pubblici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratore

«Perché la Germania ha attivato l’alert su Ilaria Salis?»: FdI chiede chiarezza su «eventuali nessi con l’estremismo violento»Non solo la questione della fedina penale del suo assistente, Ivan Bonnin, e del tipo di rapporto che li lega.

"Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula Fdi-M5SAlta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla...

Temi più discussi: Ilaria Salis arriva in città e scoppia la protesta: Non è un buon esempio; Ilaria Salis, ancora al centro della scena: ma per cosa, esattamente?; Il cerchio si stringe. Il caso Salis arriva fino al Viminale tedesco; Tutta la banda è finita nei guai. Mentre la Salis è ormai una star.

Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreFratelli d'Italia chiede all'eurodeputata di Avs di restituire i fondi percepiti dal Parlamento Europeo e di dimettersi, accusandola di irregolarità legate al suo collaboratore Bonnin. adnkronos.com

Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilioTommaso Cerno su Il Giornale ricostruisce la presunta relazione tra Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Gli indizi raccolti ... virgilio.it

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com