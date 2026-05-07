Caso Ascari | Fdi chiede al Viminale controlli su legami con Hamas

Il partito di destra ha chiesto al Ministero dell'Interno di intervenire dopo aver individuato alcuni soggetti legati a Hamas presenti a un incontro pubblico. La richiesta mira a verificare i legami di questi individui con l'organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti. I deputati hanno sollecitato controlli per approfondire eventuali collegamenti e garantire che non si verificano attività che possano mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i soggetti legati a Hamas presenti all'incontro?. Perché i deputati di FdI hanno chiesto l'intervento del Viminale?. Quali indagini della Procura di Genova coinvolgono i partecipanti?. Come potrà la Presidenza della Camera sanzionare la deputata Ascari?.? In Breve Indagati Hijazi e Hannoun nell'ambito dell'inchiesta Domino della Procura di Genova.. Bignami, Kelany e Filini chiedono sanzioni disciplinari alla Presidenza della Camera a Lorenzo Fontana.. Intercettazioni citano Alessandro Di Battista e mostrano Michele Piras con l'indagato Hijazi.. Pedulla appare in manifestazioni con Hannoun, vertice della cupola Hamas in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ascari: Fdi chiede al Viminale controlli su legami con Hamas Notizie correlate Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al ViminaleMigranti Le opposizioni rilanciano: il governo sapeva che quei migranti sarebbero tornati indietro. Leggi anche: «Controlli irrisori e sanzioni minime»: Fdi solleva il caso della moschea di via Mascaretti e chiede la chiusura Approfondimenti e contenuti Si parla di: Blog | Figli strappati alle madri, il caso di Alba a Padova: ordinato prelievo forzoso - Alley Oop; Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi. M5s e Avs: Dia spiegazioni sull’istruttoria e poi si dimetta.