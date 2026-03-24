Un incidente aereo si è verificato all’aeroporto LaGuardia, quando un volo di Air Canada ha subito problemi durante l’atterraggio di routine. In pochi secondi, la situazione si è aggravata, ma un’ultima manovra eseguita dal pilota dalla cabina di pilotaggio potrebbe aver impedito una catastrofe. L’incidente ha coinvolto 74 persone a bordo, tutte in sicurezza, secondo le prime ricostruzioni.

Quello che era iniziato come un atterraggio di routine all’aeroporto LaGuardia si è trasformato in un incubo nel giro di pochi secondi, ma un’ultima manovra dalla cabina di pilotaggio potrebbe aver evitato una tragedia ancora più grave. Un passeggero a bordo del volo Air Canada Express che domenica sera tardi si è scontrato con un’autopompa sta ora raccontando come sono stati quegli ultimi istanti dall’interno della cabina e perché ritiene che i piloti siano eroi. «Abbiamo sentito una scossa. poi un forte boato». L’aeroporto LaGuardia di New York è rimasto chiuso per diverse ore dopo che, domenica sera, un aereo dell’Air Canada ha urtato un’autopompa durante l’atterraggio. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Schianto Air Canada: come il pilota ha salvato 74 vite

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