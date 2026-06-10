Una studentessa spagnola ha riferito di essere stata violentata a Milano, descrivendo un episodio durato circa trenta minuti. Secondo il suo racconto, l’aggressore ha iniziato a compiere atti non desiderati, e successivamente sono arrivati alcuni amici dell’uomo, rendendo la situazione ancora più complicata. La giovane ha fornito dettagli sulla sequenza degli eventi, senza specificare altre circostanze o identità coinvolte. La polizia sta indagando sulla vicenda.

“Ha iniziato a fare cose che non volevo ” poi “ ho visto arrivare altri suoi amici “. È il racconto della studentessa spagnola di 20 anni, a Milano per uno stage nell’ambito del programma Erasmus, che ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi fuori da un locale la notte tra il 22 e il 23 maggio scorso. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza ha ricostruito davanti agli investigatori la mezz’ora, definita “brutale” dagli inquirenti, vissuta con quei ragazzi. Tutto comincia alla discoteca The Beach, in zona Ortica. La giovane è lì con un’amica, una connazionale, per la serata “Fu.ing Beach”. A un certo punto perde di vista l’amica, anche se non ricorda l’ora esatta, e si va a “sedere sui divanetti presenti su una pedana in un angolo del locale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ha fatto cose che non volevo, poi sono arrivati i suoi amici”: la studentessa spagnola violentata a Milano racconta la mezz’ora del terrore

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