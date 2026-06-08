L’orrore vissuto da una studentessa spagnola a Milano | trascinata e violentata dal branco vicino alla discoteca poi chiusa in auto e stuprata di nuovo
Una studentessa spagnola è stata trascinata e violentata da un gruppo di quattro uomini vicino a una discoteca a Milano. Dopo aver passato la serata con una connazionale, la donna ha incontrato i giovani in pista, con cui ha scambiato parole. La vittima è stata poi chiusa in un’auto e stuprata nuovamente. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Milano – La serata in discoteca con una connazionale. I sorrisi e le parole scambiate con un gruppo di quattro ragazzi conosciuti in pista. A un certo punto, la ventenne spagnola, universitaria in trasferta a Milano per uno stage lavorativo in un’azienda italiana, esce volontariamente dal locale con due di loro. In un attimo, però, si aggiungono pure gli altri due e la circondano, impedendole di muoversi o di chiedere aiuto. La studentessa viene trascinata con la forza in una zona buia a due passi dalla discoteca e costretta a subìre atti sessuali contro la sua volontà. Non è finita, purtroppo. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaanna-modella-ho-gli-incubi-non-dormo-e-continuo-a-piangere-la-paura-di-anna-picchiata-dal-branco-volevano-violentarmi-n04nj3ds La ragazza scaricata per strada dopo le violenze all'estrema periferia Est di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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