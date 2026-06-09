Notte di terrore a Milano Studentessa denuncia | Violentata dal branco

Una studentessa ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di quattro ragazzi in una discoteca di Milano durante una serata con una connazionale. La donna ha raccontato di aver scambiato sorrisi e parole con i giovani in pista prima dell'aggressione. La polizia ha avviato le indagini e sta ascoltando la vittima e alcuni testimoni presenti quella sera.

e Nicola Palma La serata in discoteca con una connazionale. I sorrisi e le parole scambiate con un gruppo di quattro ragazzi conosciuti in pista. A un certo punto, la ventenne spagnola, universitaria in trasferta a Milano per uno stage lavorativo in un’azienda italiana, esce volontariamente dal locale con due di loro. In un attimo, però, si aggiungono pure gli altri due e la circondano, impedendole di muoversi o di chiedere aiuto. La studentessa viene trascinata con la forza in una zona buia a due passi dalla discoteca e costretta a subìre atti sessuali contro la sua volontà. Non è finita, purtroppo. La ventenne viene poi spinta in macchina e portata in un luogo isolato, non lontano dal locale, dove viene stuprata più volte dai quattro aggressori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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