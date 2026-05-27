Un sacerdote è stato trovato privo di sensi all’interno della parrocchia a Batignano. Da giorni non rispondeva ai messaggi e nessuno lo aveva visto in paese. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma la condizione è risultata gravissima. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le cause del malore. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento e alle prime cure.

Grosseto, 26 maggio 2026 – Da giorni non rispondeva a messaggi. E nessuno lo aveva più visto in paese a Batignano, frazione di Grosseto. Ma sabato, quando don Michele Lamberti non si è presentato in chiesa per celebrare la messa, un gruppo di parrocchiani ha deciso di andare a cercarlo a casa, dove vive da solo. Ma non apriva la porta. Hanno quindi avvertito i carabinieri che sono riusciti ad entrare. E’ a quel punto che l’uomo è stato trovato esanime nel letto in condizioni gravissime. I sanitari lo hanno soccorso e adesso è ricoverato alle Scotte di Siena, nel reparto di neurologia. Erano giorni che il parroco di Batignano non stava bene: aveva spesso nausea e vomito, ma non aveva parlato delle sue condizioni con nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sacerdote gravissimo: lo trovano privo di sensi in parrocchia, il malore e i soccorsi

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