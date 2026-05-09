Juve Stabia sequestrate le quote al nuovo patron Agnello | sospetti sulla compravendita a 1 euro
Nella giornata di oggi sono stati sequestrati i beni e le quote di proprietà di una società calcistica del Sud Italia, coinvolta in un'operazione giudiziaria. Le autorità hanno messo sotto sequestro le quote societarie e il patrimonio, legando questa misura a sospetti riguardanti la compravendita avvenuta il 17 aprile scorso. La vicenda riguarda anche il nuovo proprietario, recentemente insediato alla guida della società. La squadra si trova attualmente nei playoff per la promozione in Serie A.
Ci sono i sospetti sul passaggio di proprietà del 17 aprile scorso di una delle realtà calcistiche più longeve del Sud Italia, fresca di approdo ai play off promozione per la serie A, dietro il sequestro giudiziario delle quote e del patrimonio societario della Juve Stabia. Un euro, tanto è costato il passaggio delle vespe dalla Brera Holdings Public Limited Company alla Stabia Capital dell’imprenditore Francesco Agnello, quest’ultima costituita con un capitale sociale di 2mila euro appena quattro giorni prima della compravendita. Un passaggio definito quanto meno “allarmante” dai magistrati della misura per l’applicazione delle misure di prevenzione del tribunale di Napoli, presieduto dal giudice Teresa Areniello.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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