Juve Stabia sequestrate le quote al nuovo patron Agnello | sospetti sulla compravendita a 1 euro

Nella giornata di oggi sono stati sequestrati i beni e le quote di proprietà di una società calcistica del Sud Italia, coinvolta in un'operazione giudiziaria. Le autorità hanno messo sotto sequestro le quote societarie e il patrimonio, legando questa misura a sospetti riguardanti la compravendita avvenuta il 17 aprile scorso. La vicenda riguarda anche il nuovo proprietario, recentemente insediato alla guida della società. La squadra si trova attualmente nei playoff per la promozione in Serie A.

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