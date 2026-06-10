Guerrafondai di professione | chi sono i think-tank pro-Israele che comandano a Washington

Alcuni think-tank pro-Israele a Washington hanno influenzato le decisioni di guerra statunitensi. Questi gruppi operano dietro le quinte, senza apparire pubblicamente, e vengono considerati tra i principali attori nelle strategie militari. La loro presenza si estende oltre le istituzioni ufficiali, contribuendo a plasmare le politiche estere degli Stati Uniti senza coinvolgimento diretto pubblico.

C’è un meccanismo invisibile, ma potentissimo, che alimenta le guerre americane. Non si trova solo alla Casa Bianca o al Pentagono. È nei think tank, nelle commissioni parlamentari, nei salotti televisivi di Washington. È l’ecosistema degli esperti che sbagliano – clamorosamente – eppure restano lì, pronti a fare pressioni e intervenire pubblicamente per sostenere le “ragioni” della prossima guerra come se nulla fosse accaduto. È il «Blob» bellicista della politica estera Usa di cui ha parlato il docente di Harvard, Stephen M.Walt, e di cui scrive Peter Beinart sul New York Times, partendo da un paradosso: i think-tank più ascoltati dai politici americani – democratici e repubblicani – sono gli stessi che hanno promosso tutte le disastrose avventure belliche degli ultimi 30 anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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