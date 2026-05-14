I signori delle banche che comandano a Brescia | ecco chi detiene il potere finanziario

Nel 2024, i primi cinque istituti bancari europei hanno gestito complessivamente 12 miliardi di euro in capitali, fondi e masse di denaro, senza che nessuna banca italiana compaia nella classifica. Questi istituti, considerati i principali attori finanziari in Europa, esercitano un ruolo di rilievo nel sistema bancario continentale e influenzano anche l’area di Brescia. La presenza di banche straniere in questa graduatoria sottolinea la predominanza di istituzioni non italiane nel settore finanziario europeo.

I primi cinque istituti bancari europei, nessuna banca italiana in lista, nel 2024 hanno mobilitato capitali e gestito fondi e masse di denaro per complessivi 12.585 miliardi di euro: nessun errore, sono 12mila e 585 miliardi di euro, pari a poco meno del Pil di Germania, Francia, Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I signori delle banche, chi comanda a Torino: ecco chi detiene davvero il potere finanziarioA marzo 2026, nel solo comune di Torino, operano 59 istituti bancari con 275 filiali.

Il Giro delle Fiandre 2026 non si vedrà in tv sulla RAI: chi detiene i diritti e come vederlo in streamingLa primavera è il periodo delle Classiche Monumento: è proprio in avvio della bella stagione che si disputano quattro delle cinque corse di un giorno...

I signori delle banche, chi comanda Brescia: ecco chi detiene il potere finanziarioGestiscono depositi bancari per decine di miliardi di euro. Nomi, numeri, strategie e intrecci di potere: chi sono i signori della finanza bresciana ... bresciatoday.it

Banche occulte cinesi. Sequestrati 45 milioniMacchine conta soldi, auto di lusso e spalloni pronti alla fuga di capitali. Centri di raccolta in villette e appartamenti. Ventinove indagati . . ilgiorno.it