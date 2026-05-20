Inchiesta Ayce Firenze | chi sono i 4 giganti del sushi che comandano in città con fatturati milionari

A Firenze, il settore del sushi all you can eat (AYCE) ha visto una crescita significativa, con quattro aziende che dominano il mercato locale, tutte con fatturati che si attestano su cifre da milioni di euro. Questi ristoranti offrono un servizio a prezzo fisso che permette ai clienti di consumare quantità illimitate di piatti di pesce e altri ingredienti tipici della cucina giapponese. La presenza di queste catene ha modificato le abitudini del settore, trasformando il sushi in un’opzione consolidata anche per residenti e non solo per turisti o studenti.

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