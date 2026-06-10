Guerra Ucraina-Russia missili sanzioni e nuove tensioni | la diretta della giornata

Da thesocialpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guerra tra Russia e Ucraina prosegue con nuove escalation militari e diplomatiche. Nella giornata sono stati segnalati attacchi con missili e l’imposizione di sanzioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi o le parti coinvolte negli attacchi. Le tensioni tra i due paesi restano alte, con aggiornamenti continui sulle operazioni militari e sulle risposte internazionali. La situazione rimane in evoluzione, senza variazioni significative nel quadro generale.

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La guerra tra Russia e Ucraina continua a registrare nuove escalation sul piano militare e diplomatico. Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato un attacco in profondità sul territorio russo con i missili di produzione nazionale FP-5 Flamingo, capaci di colpire obiettivi a circa mille chilometri dal confine. Sul fronte politico, Mosca ha promesso una risposta “efficace e severa” all’ultimo pacchetto di sanzioni approvato dall’Unione Europea, mentre la Nato ha confermato il rafforzamento delle misure di sicurezza sul fianco orientale dell’Alleanza. Intanto emergono nuove prese di posizione all’interno... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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