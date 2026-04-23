Ue via libera finale al prestito all’Ucraina e alle nuove sanzioni alla Russia

L’Unione Europea ha approvato definitivamente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Contestualmente, è stato adottato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Questa decisione è stata confermata dopo il via libera dei capi di stato e di governo durante una riunione ufficiale. La misura si aggiunge a una serie di restrizioni economiche già in atto contro Mosca.

Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell’Ue all’ Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l’ approvazione all’unanimità delle due misure, rimaste bloccate nelle settimane precedenti a causa del veto dell’Ungheria. «L’erogazione del prestito inizierà il prima possibile, fornendo un sostegno vitale alle esigenze di bilancio più urgenti di Kyiv. L’Ue rimane salda nel suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina », ha dichiarato il ministro delle Finanze cipriota Makis Keravnos. Von Der Leyen: «Ora attuazione rapida delle sanzioni e del prestito».🔗 Leggi su Lettera43.it

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