L'Unione Europea ha approvato definitivamente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Contestualmente, è stato adottato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante nelle relazioni tra le parti coinvolte. Le misure e i fondi sono stati approvati senza ulteriori modifiche o ritardi.

NICOSIA (CIPRO) – Via libera finale al prestito da 90 miliardi dell’Ue all’Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. La procedura scritta, ha annunciato la presidenza cipriota, si è conclusa positivamente con l’approvazione all’unanimità dei 27 delle due misure. “Oggi – ha sottolineato il ministro delle Finanze cipriota Makis Keravnos – il Consiglio ha approvato l’ultimo elemento necessario per consentire l’erogazione del prestito di 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. La presidenza cipriota ha lavorato instancabilmente per garantire che tutti gli elementi necessari per il prestito fossero in atto. L’erogazione del prestito inizierà il prima possibile, fornendo un sostegno vitale alle esigenze di bilancio più urgenti dell’Ucraina.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina: 90 miliardi a Ue a Kiev, c’è il via libera. E nuove sanzioni alla Russia

UE SCARICA IL CONTO SUGLI EUROPEI 90 MILIARDI A KIEV, I SOLDI RUSSI NON SI TOCCANO

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