Il Cremlino apre alle trattative sull' Ucraina Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci e poniamo fine alla guerra

Il Cremlino ha dichiarato la disponibilità a trattative sull'Ucraina. Zelensky ha scritto a Putin proponendo un incontro per fermare i combattimenti. Dopo mesi di scontri e stallo, si registra un'apertura diplomatica tra le parti. Nessuna conferma di incontri imminenti, ma la comunicazione ufficiale segnala un possibile passo verso negoziati. La situazione rimane tesa, con continui scontri lungo il fronte, mentre le parti sembrano più propense a dialogare.

Dopo mesi di stallo e di combattimenti lungo tutto il fronte, tra Mosca e Kiev torna ad affacciarsi uno spiraglio diplomatico. A riaprirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin, che da San Pietroburgo ha ribadito la disponibilità della Russia a raggiungere una soluzione negoziata della. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin spiazza tutti: La fine della guerra in Ucraina è vicina

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra”Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al leader russo proponendo un incontro diretto per discutere la fine del conflitto armato tra i...

Leggi anche: Ucraina-Russia, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e chiudiamo la guerra”

Temi più discussi: Putin apre di nuovo all’Europa: dovremo parlare di architettura di sicurezza; Putin pronto ad aprire un altro fronte? Armenia simile all’Ucraina: la crisi è iniziata con i tentativi di adesione alla Ue; Ore 18 del 3 giugno; Mosca sfida la Nato: il caso del drone in Romania apre un nuovo fronte. La guerra che non percepiamo.

La #Germania pronta alla svolta storica: Cremlino in difficoltà, dialogo possibile - la Repubblica #Ucraina #Russia #Merz x.com

Il lento declino della Russia: la vera crisi economica che il Cremlino non ammette reddit

Guerra in Ucraina, Putin: Il conflitto è vicino alla fine. Il Cremlino apre ai negoziati con l’Europa, Schröder possibile mediatoreGuerra in Ucraina, Putin: Il conflitto è vicino alla fine, ma la situazione resta grave. Il Cremlino apre ai negoziati con l’Europa, il cancelliere tedesco Schröder possibile mediatore Vladimir Puti ... affaritaliani.it

Guerra Ucraina, Putin apre ai negoziati ma il Cremlino frenaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it