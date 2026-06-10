A maggio 2026, i cittadini russi hanno prelevato quantità record di contante dalle banche, secondo i dati della Banca centrale analizzati da RBK e riportati da The Moscow Times. La Banca centrale ha imposto limiti e controlli sui prelievi in contanti, evidenziando preoccupazioni sulle riserve valutarie. Le restrizioni sono state introdotte per gestire il livello di riserve, che si avvicina ai limiti critici.

I russi stanno ritirando quantità record di contante dalle banche. A maggio 2026, secondo i dati della Banca centrale russa analizzati da RBK e rilanciati da The Moscow Times, il volume di denaro contante in circolazione fuori dal sistema bancario è aumentato di 381,2 miliardi di rubli, circa 5,2 miliardi di dollari. È il dato più alto per un mese di maggio da quando l’istituto centrale pubblica questa serie statistica, cioè dal 1995. Il numero, da solo, non prova che le riserve economiche russe siano al collasso. Ma indica qualcosa di politicamente e finanziariamente sensibile: una parte crescente di cittadini e imprese preferisce avere denaro fisico in mano invece di lasciarlo nei depositi bancari o affidarsi ai pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra, le riserve russe sono al limite? Prelievi record a Mosca, la Banca centrale impone tetto e controlli sui contanti

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Aperto Secondo Asse: I Russi Vengono Attaccati da Ogni Lato

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