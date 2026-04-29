Bitcoin nelle riserve | la strategia della Banca Centrale Ceca
Durante una conferenza a Las Vegas, il governatore della Banca Centrale Ceca ha annunciato che si effettuerà un test con una quota dell’1% di Bitcoin nelle riserve estere. La decisione mira a valutare come l’investimento in criptovalute possa influire sui rendimenti complessivi delle riserve. Al momento, si tratta di una sperimentazione e non di un cambiamento definitivo nelle politiche di investimento della banca centrale.
? Cosa sapere Il governatore Michl annuncia a Las Vegas un test con l'1% di Bitcoin.. L'allocazione mira a incrementare i rendimenti delle riserve estere della Banca Centrale Ceca.. A Las Vegas, durante la conferenza Bitcoin 2026, il governatore della Banca Centrale Ceca, Michl, ha rivelato che i primi studi dell’istituto suggeriscono come una piccola quota in Bitcoin possa incrementare i rendimenti del portafoglio senza aumentare sensibilmente il rischio complessivo. Il vertice americano ha offerto lo spazio per un intervento che non punta a una svolta ideologica o a un cambio di politica monetaria, ma si inserisce in una strategia più ampia di gestione delle riserve.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bitcoin vs Gold: A New Debate in Global Finance
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