Viktoria Bonia, modella, presentatrice e influencer russa, ha attirato l’attenzione mondiale con un gesto forte: durante una diretta sui social ha smontato una borsa Chanel, in segno di protesta contro la decisione della maison di sospendere le vendite in Russia. La sua azione ha suscitato molte reazioni online, portando alla luce le opinioni di alcune influencer russe che criticano le scelte delle aziende occidentali e le politiche del governo locale.

Viktoria Bonia è una giovane modella, presentatrice tv e influencer russa. È diventata famosa in tutto il mondo perché aveva fatto a pezzi, in diretta live sui social, una borsa Chanel, come simbolo di protesta per la decisione della maison di bloccare la vendita dei prodotti in Russia. Sebbene si sia sempre limitata nel commentare temi politici, poco fa ha deciso di rompere l’indugio e dire ai suoi 13 milioni di follower: “Vladímir Vladimirovich, la gente ha paura di te”. “Tra di noi, la gente comune, e lei c’è un muro impraticabile, e voglio buttarlo giù. Nessun governatore vi dirà questo perché hanno paura di lei”. Sicuramente Bonia può permettersi di pubblicare questo messaggio diretto su Instagram (piattaforma vietata in Russia) perché vive all’estero, ma il passo avanti resta una novità.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi sono le influencer russe che criticano la politica di Mosca

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