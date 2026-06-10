Trump nella situation room | valuta operazione su vasta scala L’Iran dice no ai negoziati diretti con gli Usa – La diretta

Gli Stati Uniti hanno effettuato un bombardamento in Iran dopo l’abbattimento di un elicottero Apache. Il presidente americano ha dichiarato di voler dare una risposta «molto potente». Nel frattempo, l’Iran ha rifiutato negoziati diretti con gli Stati Uniti, confermando la sua posizione di non voler discutere con Washington. La situazione resta tesa, con il governo americano che valuta un’operazione su vasta scala, mentre il presidente si trova nella sala di crisi per decidere i prossimi passi.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache. Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto che voleva una risposta «molto potente». Le forze americane hanno colpito basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran hanno risposto attaccando due basi Usa in Bahrein e in Giordania, mentre secondo fonti Usa i negoziati continueranno a prescindere dal bombardamento. Intanto secondo il New York Times i negoziati tra le due parti proseguono. Grazie all’iniziativa diplomatica di Witkoff. Il petrolio non cresce di prezzo in mattinata, le Borse non crollano. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room per parlare di potenziali nuovi attacchi all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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Netanyahu Played Trump Into War — Situation Room Meeting Called a Betrayal of the American People

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