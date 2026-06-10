Grupo Compay Segundo torna in Italia con il Vivelo International Tour
Il gruppo musicale Compay Segundo torna in Italia con il Vivelo International Tour. Dopo aver concluso a marzo il precedente tour italiano, il gruppo riprenderà le esibizioni nel paese. La tournée comprende diverse città italiane, con concerti programmati a partire dalla prossima settimana. La band continuerà a portare sul palco i brani tradizionali e le sonorità cubane, con date già confermate in varie location. La tournée si svolgerà nelle prossime settimane e prevede una serie di concerti dal vivo.
ph. Federico Sabbatini MILANO - Dopo il successo dell'Italian Theatre Tour 2026, terminato a marzo, il Grupo Compay Segundo, l'ensemble cubano che continua a portare sui palcoscenici di tutto il mondo il patrimonio musicale del leggendario COMPAY SEGUNDO con membri fondatori del BUENA VISTA SOCIAL CLUB, torna in Italia con il VÍVELO INTERNATIONAL TOUR, una tournée di 14 imperdibili date. I biglietti sono acquistabili al seguente link: share.googleConMGPluPhKnpql0z. A oltre vent'anni dalla scomparsa di COMPAY SEGUNDO, avvenuta nel 2003, la sua eredità artistica e il suo inconfondibile "son" – autentica quintessenza della musica... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ritmi caraibici, tradizione popolare e grandi successi internazionali a Vasto con il concerto del Grupo Compay Segundo
Apparat torna in Italia: il nuovo tour con la band all’AlcatrazApparat torna in Italia con il suo nuovo tour, che lo vede esibirsi con la band all’Alcatraz.
Temi più discussi: Il Grupo Compay Segundo torna in Italia: le date del Vívelo International Tour 2026; GRUPO COMPAY SEGUNDO, l’ensemble cubano torna in Italia con il VÍVELO INTERNATIONAL TOUR; Sile Jazz – Altri Argini: dal 12 al 14 giugno tre concerti tra Treviso e Venezia; Francesca Michielin: Magia Bianca, il nuovo album tra fantasy e realtà.
Nell'etate 2026 il GRUPO COMPAY SEGUNDO torna in Italia con il tour Vívelo International Tour che vede 14 date nel nostro paese. Calendario #GrupoCompaySegundo #CompaySegundo #BuenaVistaSocialClub x.com
RITMI CUBANI e grandi successi internazionali a Vasto con il concerto del Grupo Compay Segundo https://cityne.ws/eYrn2 facebook
Grupo Compay Segundo torna in Italia con il Vivelo International TourMILANO - Dopo il successo dell'Italian Theatre Tour 2026, terminato a marzo, il Grupo Compay Segundo, l'ensemble cubano che continua a portare sui ... lopinionista.it
Il Grupo Compay Segundo torna in Italia: le date del Vívelo International Tour 2026A oltre vent’anni dalla scomparsa di Compay Segundo (avvenuta nel 2003), il suo spirito continua a vivere grazie alla formazione guidata dal figlio Salvador Repilado Labrada. Il Grupo Compay Segundo n ... radiowebitalia.it