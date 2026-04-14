Apparat torna in Italia con il suo nuovo tour, che lo vede esibirsi con la band all’Alcatraz. La tournée include date in tutta Europa, e in questa occasione presenta dal vivo il suo ultimo album, intitolato A Hum Of Maybe. Il concerto si svolgerà in una delle venue più note del paese, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascoltare le nuove tracce insieme ai brani storici dell’artista.

Apparat riporta la sua formazione completa sui palchi europei con il tour dedicato al nuovo lavoro discografico A Hum Of Maybe. Il passaggio fondamentale per il progetto avviene domani, 15 aprile, all’Alcatraz di Milano, prima della tappa romana prevista per il 16 aprile presso l’Auditorium Parco della Musica. Sascha Ring, noto nel internazionale come Apparat, interrompe un silenzio creativo durato oltre sei anni. Il nuovo album, pubblicato il 20 febbraio 2026 tramite l’etichetta Mute, segna il ritorno del musicista berlinese dopo un periodo di profonda stasi produttiva. Il disco affronta temi profondamente personali legati all’affetto verso la moglie e la figlia, oltre alla necessità di preservare l’amore verso se stessi attraverso i cambiamenti costanti della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apparat torna in Italia: il nuovo tour con la band all’Alcatraz

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