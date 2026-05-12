Ritmi caraibici tradizione popolare e grandi successi internazionali a Vasto con il concerto del Grupo Compay Segundo
Martedì 11 agosto alle 21.15, all’Arena Ennio Morricone di Vasto, si terrà il concerto del Grupo Compay Segundo. La band, nota per aver portato avanti la musica tradizionale cubana, proporrà ritmi caraibici e brani che hanno ottenuto successo a livello internazionale. L’evento rientra nel calendario musicale della stagione estiva e rappresenta un appuntamento con la musica popolare di Cuba.
Martedì 11 agosto, alle ore 21.15, all’Arena Ennio Morricone di Vasto, si esibirà il “Grupo Compay Segundo”, custode ufficiale dell’eredità musicale del grande artista cubano reso celebre nel mondo dal progetto Buena Vista Social Club. Guidato da Salvador Repilado, figlio di Compay Segundo e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Tropical Rush!! | Upbeat Caribbean House & Summer Energy | World Music
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