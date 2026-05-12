Ritmi caraibici tradizione popolare e grandi successi internazionali a Vasto con il concerto del Grupo Compay Segundo

Martedì 11 agosto alle 21.15, all’Arena Ennio Morricone di Vasto, si terrà il concerto del Grupo Compay Segundo. La band, nota per aver portato avanti la musica tradizionale cubana, proporrà ritmi caraibici e brani che hanno ottenuto successo a livello internazionale. L’evento rientra nel calendario musicale della stagione estiva e rappresenta un appuntamento con la musica popolare di Cuba.

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