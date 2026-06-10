Greenwood aspetta la Roma Vaz fa da ambasciatore | L’ambiente giallorosso è straordinario

Mason Greenwood attende una risposta ufficiale dalla Roma, sperando di concretizzare un trasferimento. Vaz, coinvolto nelle trattative, ha dichiarato che l’ambiente giallorosso è molto positivo. La società sta valutando l’opzione, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Greenwood rimane in attesa di un segnale concreto per definire il suo eventuale trasferimento. La trattativa è in fase di valutazione, senza dettagli ufficiali al momento.

Mason Greenwood aspetta. Aspetta una chiamata decisiva, aspetta che da Trigoria arrivi quel segnale definitivo capace di trasformare un interesse dichiarato in una trattativa vera. I Friedkin hanno fatto capire di considerarlo un obiettivo concreto, ma hanno chiesto pazienza: e mentre i giorni passano, il rischio che altri club si inseriscano nei dialoghi già avviati tra la Roma e il padre-agente dell’inglese diventa sempre più concreto. Come racconta il Corriere dello Sport, però, il pressing giallorosso non arriva solo dai dirigenti: c’è un protagonista inatteso in questa storia, e si chiama Robinio Vaz. Vaz fa da ambasciatore: il legame con Greenwood nato a Marsiglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Greenwood aspetta la Roma e chiede informazioni a Vaz: il puntoIl pressing per Greenwood non lo sta portando avanti solo la Roma con i suoi dirigenti. Un ruolo importante lo sta avendo anche Vaz. siamolaroma.it

[Di Marzio] La AS Roma spingerà forte per Greenwood: contatti nei prossimi giorni con l'OM. La richiesta iniziale è di oltre 50 milioni. @SkySport reddit