La Roma ha iniziato a muoversi concretamente per il direttore sportivo proveniente dal Napoli, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. La società giallorossa sembra aver scelto questa figura come obiettivo principale, con indicazioni provenienti da Gian Piero Gasperini. La trattativa si sta sviluppando in modo più deciso rispetto ai mesi precedenti, con contatti che si sono intensificati nelle ultime settimane.

La Roma ora fa sul serio per Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, il club giallorosso ora si starebbe muovendo in modo concreto per il ds del Napoli, indicato come l’uomo ideale da Gian Piero Gasperini. Manna-Roma, interesse serio: si muovono i Friedkin. Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto in merito all’interesse della Roma per il ds del Napoli Giovanni Manna. Adesso si starebbe muovendo anche la proprietà giallorossa per convincerlo: “La Roma sta scendendo in campo in modo molto deciso per Giovanni Manna, anche la famiglia Friedkin si sta muovendo per provare a liberarlo dal contratto con il Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Roma? L’assalto giallorosso si fa concreto: lo ha scelto Gasperini

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