Una forte grandinata accompagnata da vento intenso ha colpito l'Asolano e Montebelluna, causando danni significativi alle coltivazioni agricole. La grandine di grandi dimensioni si è abbattuta sulla zona, danneggiando piante e campi. Le raffiche di vento hanno aggravato la situazione, rendendo difficile la tutela delle colture già compromesse. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui danni specifici o sulle eventuali ripercussioni economiche.

ASOLO MONTEBELLUNA - Grandine, vento e danni ingenti all'agricoltura nella fascia della Pedemontana e Montello. Il fenomeno temporalesco che ha investito gran parte dei Comuni ha lasciato il segno: oltre alla grandine di grosse e medie dimensioni che si è abbattuta per qualche minuto sulle coltivazioni, anche il vento e la pioggia hanno creato diversi disagi da San Zenone degli Ezzelini fino alla zona del Quartier del Piave. Il temporale si è spostato verso est da ovest, colpendo tutta la fascia a nord. +++ In aggiornamento +++ . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Grandine grossa e vento forte nell'Asolano e su Montebelluna: danni ingenti alle coltivazioni

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