Danni ingenti per forte vento | crollano ponteggi e alberi un' auto finisce sotto l' acciaio

Nella giornata di lunedì 13 aprile, diversi comuni della provincia di Brindisi hanno subito danni a causa di un forte vento. Sono stati segnalati il crollo di ponteggi e alberi abbattuti, con una vettura finita sotto una struttura di acciaio. Le operazioni di soccorso sono in corso per gestire le conseguenze del maltempo e verificare eventuali danni alle proprietà.

MESAGNE - Danni ingenti per il forte vento nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile, in diversi comuni della provincia di Brindisi. Attualmente si contano due ponteggi edili crollati: il primo nella mattinata in via Caravaggio a Mesagne. Qui dove un'auto parcheggiata nei pressi del cantiere è.🔗 Leggi su Brindisireport.it Brindisi, tromba d’aria abbatte alberi e muri: colpite auto e case, il video degli ingenti danniIngenti danni nella notte tra Oria e Torre Santa Susanna, nell’entroterra brindisino, dove le raffiche di vento della tromba d'aria hanno abbattuto... Vento forte e mareggiate, allerta arancione sulla Puglia: alberi caduti, danni e disagiAllerta arancione per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne e allerta gialla per rischio vento sul resto...