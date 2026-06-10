grandine e pioggia in lombardia il video della violenta ondata di maltempo tra milano monza e bergamo

Grandine e pioggia intensa hanno investito Lombardia, coinvolgendo Milano, Monza, Bergamo e Brescia. Numerose strade sono state allagate e in alcuni casi si sono verificati danni a veicoli e infrastrutture. Sono stati segnalati allagamenti in diverse zone e alcune aree hanno subito blocchi stradali. Non sono stati riportati feriti gravi. La perturbazione ha interessato una vasta area, provocando disagi al traffico e interventi di emergenza.

Ondata di maltempo sulla Lombardia: nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Brescia si sono verificati intensi temporali. Alcune zone sono state colpite dalla grandine e da forti raffiche di vento e pioggia. Una delle aree in cui la perturbazione si è scaricata con più violenza è quella dei territori di Legnano, Garbagnate Milanese e Cesate. Sono state una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa di via Messina. Ondata di maltempo in Lombardia: grandine e pioggia a Milano, Bergamo e Monza Salvata donna a Novate Milanese Allagamenti nel Bresciano Ondata di maltempo in Lombardia:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Improvvisa ondata di maltempo in Lombardia, violenta grandinata in Brianza

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