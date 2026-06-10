A Barcellona, si prepara l’inaugurazione della Sagrada Familia da parte del Papa. La cerimonia si svolgerà nel centenario della morte di Antoni Gaudí, l’architetto che ha progettato la basilica. L’evento è atteso con grande partecipazione e coinvolgimento pubblico. La chiesa, iniziata nel 1882, non è ancora completata, ma il Papa presiederà una cerimonia ufficiale per celebrare questo momento. La data dell’inaugurazione non è stata ancora comunicata ufficialmente.

“Alla domanda se dobbiamo perdonare sempre, Gesù ci risponde di sì. Con questo voleva dire: perdona sempre. Occorre però capire bene che cosa significa perdonare. Perdonare non significa dire che il male è stato giusto, né permettere a qualcuno di continuare a fare del male. Non significa dimenticare per forza, come se nulla fosse accaduto”. Parola di papa Leone in dialogo con le realtà che aiutano i poveri a Barcellona. “Perdonare - ha spiegato Prevost -significa non lasciare che l’odio diventi padrone del nostro cuore. Gesù ci chiede di perdonare perché è l’unico modo per sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. Quando perdoniamo, imitiamo l’esempio di Gesù, che perdonò coloro che lo crocifiggevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande attesa a Barcellona per l'inaugurazione da parte del Papa della Sagrada Familia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

P.10. TU VISOR NO TIENE TORRETA BALISTICACREALA TU MISMO en 3 Pasos con las ruletas de centrado!!

Notizie e thread social correlati

Torre di Gesù della Sagrada Familia attende inaugurazione con Papa LeoneLa torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia di Barcellona è pronta per essere inaugurata.

Barcellona, la Sagrada Familia attende l'arrivo del Papa: le spettacolari immagini del droneLa Sagrada Familia si prepara ad accogliere il Papa, che visiterà la città la prossima settimana per inaugurare la Torre di Gesù, recentemente...

Temi più discussi: Da Barcellona in attesa di Papa Leone; Barcellona, la Sagrada Familia attende l'arrivo del Papa: le spettacolari immagini del drone; Nella Sagrada Familia si entra turisti e si esce pellegrini; Viaggio tra la santità geniale di Gaudì e le rotte di speranza dei migranti.

Papa Leone XIV a Barcellona, attesa per la messa alla Sagrada FamiliaSeconda tappa della visita apostolica in Spagna di Papa Leone XIV. Dopo Madrid è la volta di Barcellona, che si appresta oggi ad accogliere il Pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi La ... tg24.sky.it

Papa Leone XIV a Barcellona: il prof. Almuzara racconta Antoni GaudìDodici discorsi, cinque saluti, cinque omelie, quattro città visitate: numeri per presentare il viaggio apostolico di papa Leone XIV in Spagna dal 6 giugno al 12 giugno con il motto ‘Alzad la mirada. acistampa.com

la sagrada familia è un'aberrazione reddit