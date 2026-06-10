Grande attesa a Barcellona per l' inaugurazione da parte del Papa della Sagrada Familia

Da ilgiornale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Barcellona, si prepara l’inaugurazione della Sagrada Familia da parte del Papa. La cerimonia si svolgerà nel centenario della morte di Antoni Gaudí, l’architetto che ha progettato la basilica. L’evento è atteso con grande partecipazione e coinvolgimento pubblico. La chiesa, iniziata nel 1882, non è ancora completata, ma il Papa presiederà una cerimonia ufficiale per celebrare questo momento. La data dell’inaugurazione non è stata ancora comunicata ufficialmente.

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“Alla domanda se dobbiamo perdonare sempre, Gesù ci risponde di sì. Con questo voleva dire: perdona sempre. Occorre però capire bene che cosa significa perdonare. Perdonare non significa dire che il male è stato giusto, né permettere a qualcuno di continuare a fare del male. Non significa dimenticare per forza, come se nulla fosse accaduto”. Parola di papa Leone in dialogo con le realtà che aiutano i poveri a Barcellona. “Perdonare - ha spiegato Prevost -significa non lasciare che l’odio diventi padrone del nostro cuore. Gesù ci chiede di perdonare perché è l’unico modo per sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. Quando perdoniamo, imitiamo l’esempio di Gesù, che perdonò coloro che lo crocifiggevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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