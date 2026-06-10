Un giovane neomaggiorenne è stato fermato dopo aver tentato di realizzare un graffito di protesta sul muro di un liceo. È stato intercettato mentre portava una scala di ferro, bombolette spray, vernice e un coltellino svizzero con lama di circa 15 centimetri. L'opera, eseguita con un'amica, è stata ripresa con una telecamera GoPro.

BELLUNO - Scala di ferro in mano e nello zaino bombolette spray, latte di vernice e un coltellino svizzero con una lama di circa 15 centimetri. È stato sorpreso così un neomaggiorenne all'estero di un liceo di Belluno nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno scorsi, dalla squadra volante della questura di Belluno. Alle domande degli agenti, il ragazzo non ha fornito spiegazioni plausibili in merito alla sua presenza in quel luogo e, di fronte a tutto il materia ritrovato nel suo zainetto, ha ammesso di aver realizzato un graffito in segno di protesta sulle pareti esterne della palestra della scuola assieme a una sua amica, che lo stava attendendo in auto, poco lontano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Graffito di protesta sul muro del liceo, neomaggiorenne fermato con scala di ferro, coltello e bombolette. L'opera fatta con un'amica e ripresa con la go pro

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