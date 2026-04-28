Sora taglia le gomme di un' auto in sosta | fermato con un' amica giravano armati di coltello

A Sora, due persone sono state denunciate a piede libero dopo aver tagliato le gomme di un'auto parcheggiata. Le autorità le hanno trovate in compagnia, armate di coltelli, e successivamente sono state identificate e controllate. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'episodio, che si è verificato in un'area pubblica. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi di questo gesto.

Un atto vandalico ai danni di un'autovettura in sosta ha portato alla denuncia a piede libero di due persone, rintracciate e trovate in possesso di armi da taglio. È il bilancio dell'intervento condotto nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato appartenenti al locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Litigano poi l'uomo taglia le gomme dell'auto all'ex compagnaLa rabbia che si scatena nelle relazioni e talvolta sfocia in aggressione a persone e cose. Leggi anche: Fermato alla guida di un'auto rubata e con un coltello (nascosto): denunciato 41enne