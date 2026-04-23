Fermati in auto e perquisiti | viaggiavano con tubi di ferro e un coltello

Tre persone sono state denunciate ad Aprilia dopo essere state fermate in auto e sottoposte a perquisizione. Durante i controlli, sono stati trovati in loro possesso un coltello e alcuni tubi di ferro. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli oggetti e hanno avviato le procedure legali. La vicenda si è svolta nel corso di un servizio di controllo sul territorio.

Tre persone denunciate sul territorio di Aprilia, trovate in possesso di un coltello e di altri oggetti atti ad offendere. Durante un controllo del territorio le pattuglie della polizia hanno fermato un'auto con tre uomini a bordo, che sin da subito hanno manifestato un evidente stato di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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