GPS per supplenze docenti 2026 27 | graduatorie pubblicate forse dal 14 luglio

C’è una data alla pubblicazione delle GPS 2026: si tratta del 14 luglio 2026, anche se è ancora una data orientativa. Dal 15 giugno al 14 luglio infatti le funzioni SIDI saranno inibite agli Uffici Scolastici. Il termine ultimo sia per il servizio che per il conseguimento del titolo è il 30 giugno 2026. Avverrà dopo lo scioglimento delle riserve e presumibilmente a ridosso della domanda per le max 150 preferenze, che sarà avviata dal 16 luglio ore 14 al 29 luglio ore 14.00 Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i decreti di esclusione e questo è senz’altro positivo. I motivi di esclusione Le GPS saranno utilizzate per le nomine al 31 agosto e 30 giugno 2026, compresa la riconferma del docente su posto di sostegno, per chi presenterà apposita domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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