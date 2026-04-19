Graduatorie GPS docenti 2026 | quando saranno pubblicate?

A metà aprile, mentre le scuole sono nel pieno del secondo quadrimestre dell'anno scolastico 202526, gli uffici amministrativi stanno lavorando sulle questioni relative ai prossimi mesi. Sono in corso le procedure di valutazione delle domande GPS e la gestione degli organici e delle domande di mobilità. La pubblicazione delle graduatorie GPS per il 2026 è ancora da definire, con le attività ancora in corso.

È ancora aprile e siamo nel clou del secondo quadrimestre dell'anno scolastico 202526 ma dal punto di vista amministrativo si pensa già al prossimo anno scolastico e gli Uffici sono alle prese con organici, domande di mobilità e valutazione delle domande GPS. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, la scelta delle province

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