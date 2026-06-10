GPS graduatorie 2026 | chi non scioglie la riserva entro il 2 luglio in quale fascia sarà inserito?

Chi non scioglie la riserva entro il 2 luglio sarà inserito in seconda fascia nelle GPS 2026. Una mail inviata a un indirizzo di scuola segnala di aver scelto la prima fascia con riserva, in attesa dell’avvio di un percorso abilitante ancora non iniziato. La data limite è stata comunicata come termine per confermare o meno la riserva. Chi non si esprime entro quella data sarà collocato in seconda fascia.

“Mi sono inserito nelle GPS in prima fascia con riserva, in quanto attualmente iscritto a un percorso abilitante che, ad oggi, non è ancora iniziato. A tal proposito, vorrei chiedere un chiarimento: nel caso in cui non riuscissi a concludere il percorso entro il 30 giugno, cosa accadrebbe alla mia posizione? Ho compreso che tale data rappresenta il termine per lo scioglimento della riserva, ma, considerando che molti percorsi risultano avviati in ritardo, desidererei sapere se sono previste eventuali proroghe o indicazioni specifiche.” Non ci risultano proroghe, d’altronde la data utile per lo scioglimento della riserva è già inserita nell’OM n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026: chi entra, chi rischia l'esclusione e quando escono

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