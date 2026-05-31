Graduatorie GPS 2026 | lavori in corso scioglimento della riserva entro il 2 luglio pubblicazione

Da orizzontescuola.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di definizione. La riserva sarà sciolta entro il 2 luglio e la pubblicazione è prevista a breve. Durante un question time trasmesso il 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, è stato discusso il tema delle GPS con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della Presidenza nazionale Anief.

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Nel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, è stato affrontato il tema delle GPS. Aggiornate entro lo scorso 16 marzo, ci auguriamo che questi lunghi mesi siano serviti per restituirci elenchi “perfetti”, con (almeno) titoli di accesso controllati e punteggi reali. Un lavoro che dovrebbe permettere il controllo successivo alla nomina una pura formalità, tanto che secondo l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 potrà essere svolta in 3 giorni. Nel periodo 15 giugno – 2 luglio ore 23.59 sarà possibile sciogliere la riserva per La riserva del titolo estero in attesa di riconoscimento non è legata a queste date. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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