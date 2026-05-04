GPS 2026 | per chi si è inserito con riserva la data del 30 giugno è fondamentale per la prima fascia

Per chi ha inserito la propria candidatura con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028, il 30 giugno rappresenta una data chiave. Questa scadenza è infatti cruciale per chi desidera passare alla prima fascia o aggiornare la propria posizione. Numerosi candidati stanno monitorando attentamente le istruzioni e le tempistiche previste, sperando di ottenere riconoscimenti o aggiornamenti necessari per il futuro incarico.

Un timore comune che genera ancora tanti dubbi tra i docenti riguarda la posizione occupata in graduatoria dopo il conseguimento del titolo. Per questo è bene chiarire che, una volta formalizzato il conseguimento del titolo (il cosiddetto “scioglimento della riserva”), il docente non viene inserito in coda agli altri aspiranti, ma “a pettine”. Ciò significa che, nelle graduatorie definitive pubblicate a luglio, occuperà l’esatta posizione spettante in base al proprio punteggio totale. Il passaggio dalla riserva alla piena titolarità non avviene in modo automatico: il Ministero ha già individuato una finestra temporale per comunicare il conseguimento del titolo, che va da 15 giugno al 2 luglio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS Docenti di I Fascia: Cosa Succede a Chi Non Scioglie la Riserva al 30 giugno 2026

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