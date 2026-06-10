Il rappresentante della Cisl ha chiesto di unire le forze e rilanciare il patto di responsabilità. Ha sottolineato la necessità di superare le difficoltà legate alla crescita e ai salari, evidenziando la resilienza della popolazione. Ha invitato a raccontare i fatti in modo diretto, senza interpretazioni. Nessun dettaglio su eventuali accordi o decisioni specifiche è stato fornito. La richiesta si riferisce a un momento di confronto tra le parti sociali e il governo.

“Ci sono delle difficoltà che noi dobbiamo assolutamente superare, penso alla crescita e ai salari. Ma abbiamo anche una nazione, una popolazione resiliente, quindi io penso che vadano raccontate le cose per quelle che sono. Ma soprattutto va esercitata una pressione, se così posso dire, una pressione positiva. Cioè bisogna unire le forze. La presidente Meloni ha richiamato ancora una volta l’alleanza con i corpi intermedi perché ha ribadito che da soli nessuno può farcela e noi siamo molto convinti che da soli nessuno possa farcela. Quindi rilanciamo ancora una volta il patto della responsabilità, unire le forze”. Lo ha detto la segretaria generale Cisl Daniela Fumarola a margine dell’ Assemblea Confcommercio a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Fumarola (Cisl): “Unire le forze, rilanciamo il patto di responsabilità”

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