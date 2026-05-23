Cisl Fumarola | ‘Serve un patto per il lavoro oltre le emergenze
Fumarola della Cisl ha chiesto un accordo per il lavoro che vada oltre le emergenze. Ha sottolineato la difficoltà di sostenere la crescita senza i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha evidenziato i rischi per l’economia italiana in assenza di nuovi investimenti europei. La richiesta riguarda la ricerca di soluzioni durature per il mercato del lavoro e lo sviluppo economico.
? Domande chiave Come si può mantenere la crescita senza i fondi del Pnrr?. Quali rischi corre l'economia italiana dopo la fine degli investimenti europei?. Chi deve garantire la stabilità del mercato del lavoro in Italia?. Cosa serve per trasformare le riforme attuali in opportunità durature?.? In Breve Rischio vuoto programmatico al termine dei termini temporali del Pnrr.. Necessità di trasformare investimenti Pnrr in opportunità per il tessuto produttivo.. Sfida per le parti sociali su nuovi posti di lavoro qualificati.. Obiettivo superare la gestione reattiva delle crisi economiche nazionali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cisl in piazza per la manovra. Fumarola, serve un patto per il post Pnrr
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