Cisl Fumarola | ‘Serve un patto per il lavoro oltre le emergenze

Notizia in breve

Fumarola della Cisl ha chiesto un accordo per il lavoro che vada oltre le emergenze. Ha sottolineato la difficoltà di sostenere la crescita senza i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha evidenziato i rischi per l’economia italiana in assenza di nuovi investimenti europei. La richiesta riguarda la ricerca di soluzioni durature per il mercato del lavoro e lo sviluppo economico.