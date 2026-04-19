Patto con Nuzzo su contrada Vora e passo indietro di Torsello | Unire le forze per la città
A Casarano, due figure politiche hanno raggiunto un accordo riguardante la contrada Vora, impegnandosi a collaborare per bloccare la realizzazione di un impianto nella zona. Questa intesa, che coinvolge anche un passo indietro di uno dei protagonisti, si inserisce in un quadro più ampio di potenziali alleanze future e non si limita alle elezioni comunali, ma mira a un impegno condiviso per la città.
CASARANO – Un accordo politico che non guarda solo al risultato delle Comunali ma a un primo atto di una futura possibile nuova amministrazione di Casarano: Marcello Torsello e Marco Nuzzo stringono un patto sul tema della contrada Vora, per fermare l’impianto, e da avversari dentro la stessa.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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