Gorizia | weekend tra benessere nel bosco e storia dei confini

Nel parco di Piuma si può praticare il forest bathing, un’attività di immersione nella natura che prevede passeggiate lente tra gli alberi. L’esperienza si svolge seguendo percorsi appositamente studiati e guidati. Nel frattempo, lungo il confine tra Italia e Slovenia si trovano tracce di passaggi storici e confini che risalgono a secoli passati, visibili attraverso monumenti e segnali di confine ancora presenti nella zona.

Come funziona la pratica del forest bathing nel Parco di Piuma?. Quali segreti storici si celano lungo il confine tra Italia e Slovenia?. Dove si trovano i rifugi costruiti durante i bombardamenti alleati?. Come prenotare gratuitamente le attività di questo fine settimana?.? In Breve Sabato 13 giugno ore 9.45 forest bathing con guida Grazia Attura al Parco di Piuma. Domenica 14 giugno ore 8.30 cammino storico tra Villa de Nordis e Castagnevizza. Percorso di quattro ore sul confine tra 1945 e 1947 con Associazione Isonzo. Prenotazioni gratuite via email o WhatsApp entro la mattinata di venerdì 12 giugno. Gorizia promuove il territorio con il progetto Crocevie d’Europa il prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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