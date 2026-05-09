A Gorizia, tredici squadre si sono riunite nel Central Park per partecipare ai Go! Games, una competizione che coinvolge i diversi rioni della città. Tra le attività previste, c’è una caccia al tesoro con un indovinello segreto da risolvere. Inoltre, tre sindaci si confronteranno in una sfida in stile Giochi senza frontiere, mettendo alla prova le proprie capacità in un clima di divertimento e competizione.

? Punti chiave Quale indovinello segreto nasconde la caccia al tesoro tra i rioni?. Come si sfideranno i tre sindaci in stile Giochi senza frontiere?. Chi sono i giovani studenti che daranno inizio alle competizioni?. Perché queste sfide tra quartieri servono ad abbattere i confini fisici?.? In Breve Sabato 23 maggio attività mattutine per alunni di 10-11 anni nei parchi.. Sfida goliardica tra i tre sindaci alle ore 15 stile Giochi senza frontiere.. Iniziativa nata come lascito concreto della Capitale Europea della Cultura Go! 2025.. Partecipazione di 13 squadre tra rioni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.. Il Central Park di Gorizia ospiterà nel pomeriggio di sabato 23 maggio la terza edizione dei Go! Games, i giochi di quartiere che uniscono i confini tra Italia e Slovenia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia: 13 squadre sfidano i confini ai Go! Games nel Central Park

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Gorizia, la città verde ai confini dell’Europa

Alla procura di Milano fa paura Central ParkNel corso di uno dei processi sull’urbanistica milanese, quello sulle torri di Crescenzago, è stato chiamato a testimoniare per l’accusa un...