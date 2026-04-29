Gorizia | segreti e confini tra storia e romanzi a Villa Nordis

Sabato 2 maggio alle 16:00 si terrà un incontro a Villa Nordis, a Gorizia, tra Alessandro Mocenni e Luigi Chiarello. L'evento si concentrerà su argomenti legati a segreti e confini, con riferimenti alla storia e alla narrativa. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire queste tematiche in un contesto culturale e storico.

? Cosa sapere Sabato 2 maggio alle 16:00 Alessandro Mocenni e Luigi Chiarello si incontrano a Villa Nordis.. I proventi dell'evento a Gorizia finanzieranno la manutenzione del parco storico di via degli Scogli.. Sabato 2 maggio alle ore 16.00, il giardino di Villa Nordis a Gorizia ospiterà l’evento La curva del confine, un incontro che porterà Alessandro Mocenni e Luigi Chiarello a dialogare con la blogger e podcaster Marilisa Bombi sulla memoria storica e la narrativa. L’appuntamento, parte integrante della rassegna Voci dal confine live, si terrà in via degli Scogli 70, un luogo dove la geografia ha subito trasformazioni profonde nel corso del Novecento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia: segreti e confini tra storia e romanzi a Villa Nordis Notizie correlate Sanremo: nasce Raccontare a Ponente, un viaggio tra storia e romanzi? Cosa sapere La rassegna Raccontare a Ponente debutta giovedì 30 aprile presso la Coop di Sanremo. Leggi anche: Gorizia, la città verde ai confini dell’Europa