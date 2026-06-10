In piazza Pretoria si svolgono lezioni gratuite di maglia, rivolte a chi vuole imparare a lavorare ai ferri senza possedere materiali propri. Durante la giornata, i partecipanti saranno seguiti da esperti del settore che guideranno le sessioni. L’iniziativa mira a coinvolgere i principianti e favorire la socializzazione attraverso attività manuali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità di iscrizione o alle eventuali restrizioni di età.

Come si impara a lavorare ai ferri senza avere alcun materiale?. Chi guiderà i neofiti durante la giornata in piazza Pretoria?. Cosa succede se decidi di partecipare solo per chiacchierare?. Perché questo evento trasforma il modo di vivere gli spazi urbani?.? In Breve Evento dalle ore 10 alle 16 presso la Caffetteria Bonocore. Coordinamento tecnico affidato al gruppo A maglia è meglio. Materiali di prova gratuiti per neofiti senza necessità di prenotazione. Altre attività culturali previste tra l'11 giugno e il 30 giugno 2026. Sabato 13 giugno la Caffetteria Bonocore di piazza Pretoria ospita il World Knit in Public Day con lezioni gratuite di maglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gomitoli e socialità: lezioni gratuite di maglia in piazza Pretoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Easy Houndstooth Crochet: An Alternating Repeat Row

Notizie e thread social correlati

Visite guidate gratuite, calcio e letture in piazza: il programma delle attività di "Piazza idea"In piazza Cesare Battisti e piazza Umberto si svolgono attività gratuite come visite guidate, partite di calcio e letture pubbliche.

Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni: riparte il corso di autodifesa per donneÈ stata annunciata la ripresa del corso di autodifesa rivolto alle donne, organizzato dall’associazione “Khrisalis ets”.