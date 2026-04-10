Cinque lezioni gratuite per proteggersi dalle aggressioni | riparte il corso di autodifesa per donne

È stata annunciata la ripresa del corso di autodifesa rivolto alle donne, organizzato dall’associazione “Khrisalis ets”. La quarta edizione del programma, intitolata “Donna In-Difesa”, prevede cinque lezioni gratuite che si terranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è offrire strumenti pratici per affrontare situazioni di aggressione, con sessioni condotte da istruttori specializzati nel settore. L’iniziativa si rivolge a tutte le donne interessate a migliorare la propria sicurezza personale.

Sta per iniziare la quarta stagione del corso di autodifesa per donne organizzato da “Khrisalis ets”, denominato “Donna In-Difesa”. Il ciclo comprende cinque lezioni gratuite, che si terranno previo tesseramento all’associazione, con inizio il 20 aprile alle 19.30 e proseguiranno nei quattro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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