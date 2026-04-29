Visite guidate gratuite calcio e letture in piazza | il programma delle attività di Piazza idea

In piazza Cesare Battisti e piazza Umberto si svolgono attività gratuite come visite guidate, partite di calcio e letture pubbliche. L’iniziativa “Piazza Idea” è promossa dall’amministrazione comunale per animare e valorizzare questi spazi cittadini, proseguendo da novembre con un programma di eventi pensati per coinvolgere la comunità. Le iniziative si svolgono durante tutto il giorno, offrendo occasioni di svago e socializzazione per residenti e visitatori.

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Spettacolo di clownerie, visite guidate gratuite e laboratori per la Giornata mondiale del libro: il programma di "Piazza idea"Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”,... Il Pascale scende in piazza con visite gratuitePortare la sanità tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, per trasformare la prevenzione in un gesto semplice e accessibile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ex campo di concentramento di Montorio, visite guidate gratuite: come prenotarsi; Weekend musei. Visite guidate fra storia e arte; Torna Esplora Forlì: un calendario di 26 visite guidate gratuite; Parco Mediceo di Pratolino, 11 visite guidate gratuite da aprile a giugno. Tre giorni di mostre, performance, incontri, visite guidate, workshop e concerti - facebook.com facebook