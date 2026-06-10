Gloria millantata

Israele ha tentato di lanciare un attacco su Beirut, ma l’operazione è stata bloccata dall’amministrazione statunitense per evitare di compromettere i negoziati con l’Iran. Le forze israeliane incontrano serie difficoltà nel controllare il sud del Libano, dove non sono riuscite a consolidare la presenza. La tensione tra i due paesi resta alta, con tentativi di escalation militare che vengono frenati dall’intervento esterno.

Nonostante le apparenze, Israele pare incontri serie difficoltà in Libano. Non riuscendo a occupare saldamente il sud, voleva lanciare un bombardamento a tappeto su Beirut, fermato da Trump per non perdere il negoziato con l’Iran. Gli israeliani sono bravi solo a bombardare civili e bambini, non contro un esercito. Mario Anelli via email Gentile lettore, in effetti Israele dopo il 1967 non ha mai combattuto con un avversario di pari livello, dotato di aerei, navi, carri armati e tutto il resto. Il leggendario valore attribuito all’Idf (una volta chiamato Tsahal), mi pare vastamente millantato. L’unica prova vera negli ultimi decenni si è avuta nella guerra contro Hezbollah nel 2006. Israele invase il Libano e si spinse fino ad assediare Beirut, ma lì si impantanò, mentre l’Hezbollah gli tagliò le vie della ritirata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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