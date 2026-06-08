La gloria dei Sangalli trentenni
Due fratelli, entrambi trentenni, sono protagonisti di un evento importante nel calcio spagnolo. I loro nomi sono Marco e Luca Sangalli, e sono stati protagonisti di una partita decisiva. Entrambi hanno contribuito con goal e assist, portando la loro squadra a una vittoria significativa. La partita si è svolta in condizioni di caldo estremo, e i due hanno mostrato grande resistenza fisica. La loro performance ha attirato l’attenzione dei media sportivi.
2026-06-08 09:22:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! I fratelli Marco e Luca Sangalli continuano a prolungare la loro carriera calcistica dopo aver lasciato il Real anni fa La Sociedad, il club del loro cuore, dove si sono formati e hanno esordito in Prima Divisione, e questa stagione è stata una gioia per entrambi, da allora il primo ottenne la promozione alla massima categoria nelle fila del Racing de Santander e il secondo è stato protagonista di ritorno della Real Unión alla Prima RFEF un anno dopo la sua discesa. A 34 anni, Marco Sangalli non ha potuto evitare le lacrime quando il 16 maggio, dopo aver battuto il Valladolid a El Sardinero, è riuscito a essere promosso in Prima Divisione con il Racing alla sua quarta stagione nel club cantabrico, dove è molto amato, giocando anche più partite che mai, 41. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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