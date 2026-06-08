La gloria dei Sangalli trentenni

Notizia in breve

Due fratelli, entrambi trentenni, sono protagonisti di un evento importante nel calcio spagnolo. I loro nomi sono Marco e Luca Sangalli, e sono stati protagonisti di una partita decisiva. Entrambi hanno contribuito con goal e assist, portando la loro squadra a una vittoria significativa. La partita si è svolta in condizioni di caldo estremo, e i due hanno mostrato grande resistenza fisica. La loro performance ha attirato l’attenzione dei media sportivi.