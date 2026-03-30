Cerchiamo la gloria vera dell’amore

Ieri a Macerata si è svolta la celebrazione della Domenica delle Palme, con una cattedrale piena di fedeli. Prima della messa si è svolta una processione di breve durata che ha attraversato piazza della Libertà. La funzione religiosa ha attirato numerosi partecipanti, rispettando le consuete tradizioni di questa ricorrenza.

Cattedrale gremita, ieri a Macerata, per la Domenica delle Palme. La messa è stata preceduta da una breve processione da piazza della Libertà. "Oggi (ieri; ndr) siamo entrati con Gesù a Gerusalemme – ha esordito nell’omelia il vescovo Nazzareno Marconi (nella foto) –. La liturgia ci ha messo in cammino dietro di Lui, tra la folla che acclama. È un momento di festa. Ma se guardiamo bene, ci accorgiamo che questo ingresso è diverso da tutti gli altri ingressi che la storia ha conosciuto. Gerusalemme aveva già visto tanti conquistatori. Il re Davide entrò da vincitore. Poi vennero gli Assiri, i Babilonesi, e più tardi i Romani. Dopo ancora, altri eserciti, altri imperi: tutti con la forza delle armi, con cavalli, carri, spade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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